ГПУ просить Раду зняти недоторканість з "радикала" Лозового

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Середа, 21 червня 2017, 14:30

Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С. Лозового", - написала вона.

За інформацією "Української правди", подання вже повезли до парламенту.

Сам голова ГПУ Юрій Луценко теж прокоментував у соцмережі це звернення. За його словами, нардеп підозрюється в ухиленні від сплати податків майже на 2 мільйони гривень.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата А. Лозового, в діях якого вбачаються ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн", - написав він.

 

Як відомо, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового, якого підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.

Але пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

Лозовой назвав справу проти нього "політичною розправою". Пізніше нардеп заявив, що подав позов проти генпрокурора.

Кримінальне провадження стосовно Лозового проводить НАБУ.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Радикальна партія Верховна Рада кримінал
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IP: 35.187.168.---Nanik21.06.2017 14:39
а Розенблату премию выписать???))
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