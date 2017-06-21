Поранений кілером охоронець Вороненкова пішов на поправку

Охоронець убитого у березні екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, поранений кілером, вже йде на поправку.

Про це повідомила на прес-конференції 21 червня вдова Вороненкова Марія Максакова, повідомляє "Укрінформ".

"Він, слава Богу, пішов на поправку. Він дуже довго лежав у лікарні і на даний момент йому набагато краще", – сказала Максакова.

Як відомо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

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Суд заарештував на два місяці затриманого у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Ярослава Тарасенка, який привіз Паршова на місце вбивства.