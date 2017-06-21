Луценко вніс у Раду подання на Довгого

Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олексія Довгого.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно – заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га", – повідомив він.

Згідно з документом, подання на 20-ти сторінках. Сама справа налічує два томи.

Згідно з даними прокуратури, через дії Довгого, інтересам держави, в особі територіальної громади міста Києва, завдано збитки на загальну суму 1 226 604 222,0 грн, що є тяжкими наслідками. Кримінальне правопорушення інкримується ч.2 ст28, ч.2 ст.364 КК України.

Раніше сам Довгий називав "чутками" інформацію про підготовку подання про зняття з нього недоторканності.

Як відомо, керівник САП Назар Холодницький 20 червня підписав подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата групи "Воля Народу" Олеся Довгого.

Довгий фігурує в справі про незаконне відчуження земель у Києві в 2007 році.

Українська правда