Луценко вніс у Раду подання на Довгого

2452 перегляди
2
Середа, 21 червня 2017, 15:52

Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олексія Довгого.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно – заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га", – повідомив він.

 

Згідно з документом, подання на 20-ти сторінках. Сама справа налічує два томи.

Згідно з даними прокуратури, через дії Довгого, інтересам держави, в особі територіальної громади міста Києва, завдано збитки на загальну суму 1 226 604 222,0 грн, що є тяжкими наслідками. Кримінальне правопорушення інкримується ч.2 ст28, ч.2 ст.364 КК України.

Раніше сам Довгий називав "чутками" інформацію про підготовку подання про зняття з нього недоторканності.

Як відомо, керівник САП Назар Холодницький 20 червня підписав подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата групи "Воля Народу" Олеся Довгого.

Довгий фігурує в справі про незаконне відчуження земель у Києві в 2007 році.

Українська правда

Теми: недоторканність Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Довгий назвав "чутками" подання Холодницького 20 червня 2017, 16:55
Найєм каже, що САП затримує подання на Довгого 20 червня 2017, 12:41
Комітет вирішив, коли розглядатиме зняття недоторканності з Бобова 6 червня 2017, 15:36
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 220.239.120.---zmaylo21.06.2017 16:17
Ворон воронові не дасть око виколоти! Якраз нагода показати хто є хто в Раді.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 35.187.168.---dvlight21.06.2017 15:59
А когда пойдут депутаты от блока жуликов и воров БПП?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Силовиків кличуть в Раду звітувати про справу Шеремета
Луценко вніс у Раду подання на Довгого
В "Укрзалізниці" кажуть, що контракт з Балчуном продовжено автоматом
НАЗК повністю перевіряє декларації півсотні чиновників
Усі новини
Комікс

5 стадій прийняття відключення гарячої води

4 основні кроки

Google розповів, як долатиме тероризм у мережі