Спостерігачі ОБСЄ в шоковому стані після нападу бойовиків

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Середа, 21 червня 2017, 17:12

Спостерігачі СММ ОБСЄ внаслідок інциденту у Ясинуватій не постраждали, проте перебувають у шоковому стані.

Про це повідомив заступник голови місії Александер Хуг, передає DW.

"Наші співробітники фізично не є пораненими, але, звісно, перебувають у шоковому стані після того загрозливого інциденту, який вчора стався у Ясинуватій", - зазначив Хуг.

"Ми засуджуємо кожен напад на наших спостерігачів, які кожного дня розміщуються з обох боків від лінії розмежування. Наші колеги під час цієї роботи ризикують своїми життями. Вони роблять це, аби реалізувати мандат, мета якого - досягнути стабільності на лінії зіткнення", - наголосив він.

За словами заступника голови місії, вчорашній інцидент у Ясинуватій є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати протягом останніх днів і тижнів.

"Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу", - зауважив Хуг.

Як відомо, 20 червня бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.

В районі залізничної станції міста Ясинувата двоє озброєних чоловіків напали на два патрулі СММ ОБСЄ, кожен у складі шести осіб. Нападники намагались розбити скло автомобілів, спрямовували на спостерігачів зброю та стріляли у напрямку автомобілів, коли ті намагались покинути місце інциденту.

Теми: ОБСЄ Донбас АТО
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