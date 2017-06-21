Зубко: Допоможемо Львову, якщо прибрати політику

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Середа, 21 червня 2017, 17:12

Віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

Про це він сказав під час наради у Львівській ОДА у середу, повідомляє "Укрінформ".

"Я б попросив усіх, якщо ми хочемо зробити певні речі для львів’ян, які є європейською громадою, давайте просто приберемо політику з цих питань, політичний піар і перестанемо міряти рейтинги, використовувати львів’ян для своєї користі", - заявив Зубко.

Окрім того, за словами віце-прем’єра, результатом візиту представників і керівників різних відомств стане план дій вирішення проблеми з призначенням відповідальних.

"Ми сьогодні відпрацюємо маршрут дій, закріпимо відповідальних, визначимо терміни, але я хотів би, щоб ми публічно потім показували, хто, що, на якому етапі не виконав", - додав Зубко.

Як повідомлялося, 21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

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Коментарі — 3
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IP: 35.187.168.---ІванкоI21.06.2017 18:06
Громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада дуже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же...
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IP: 194.44.160.---Семенен21.06.2017 18:01
Мудрі слова сказав чиновник, в даній ситуації треба просто стерпіти і зробити за Садового роботу. Інакше невийде ніяк - заручниками садовий-березюк тримає 800 тис. людей. І робити він небуде нічого - як 11 років мером, так і в парламенті. Натура не та. Та певно і задачі інші.
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IP: 195.78.69.---Alex191721.06.2017 17:30
Садовой должен уже сидеть с конфискацией за то, что 11 лет ничего не делал, паковался, строил себе хоромы и оформлял все наворованное как бизнес жены, а еще и загадил всю страну своими отходами !
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