Зубко: Допоможемо Львову, якщо прибрати політику

Віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

Про це він сказав під час наради у Львівській ОДА у середу, повідомляє "Укрінформ".

"Я б попросив усіх, якщо ми хочемо зробити певні речі для львів’ян, які є європейською громадою, давайте просто приберемо політику з цих питань, політичний піар і перестанемо міряти рейтинги, використовувати львів’ян для своєї користі", - заявив Зубко.

Окрім того, за словами віце-прем’єра, результатом візиту представників і керівників різних відомств стане план дій вирішення проблеми з призначенням відповідальних.

"Ми сьогодні відпрацюємо маршрут дій, закріпимо відповідальних, визначимо терміни, але я хотів би, щоб ми публічно потім показували, хто, що, на якому етапі не виконав", - додав Зубко.

Як повідомлялося, 21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.