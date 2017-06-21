Лозовий: Луценко бере гроші в "регіоналів", тому на них подань немає
Народний депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовий назвав політичним замовленням внесення до Верховної Ради подання на притягнення його до відповідальності.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Думаю, очевидним вже для усіх є те, що внесення Генеральним прокурором Юрієм Луценком подання на мене - це розправа за політичну позицію команди Радикальної партії Олега Ляшка. Це чітко виражене політичне замовлення і імітація боротьби з корупцією замість того, щоб реально боротися з нею", - написав він.
Лозовий додав, що Луценко не вносить подання на "регіоналівських корупціонерів", "бо регулярно бере у них гроші".
Він також вважає, що є кілька причин, навіщо Луценко це робить:
"1. Намагається дискредитувати нашу команду вигаданими справами на мене і моїх колег - Лінька, Рибалку, Мосійчука і навіть Олега Ляшка. Щоб будувати на цьому власну політичну кар'єру.
2. Намагається залякати нас, щоб зробити "договороспособними". І кілька гінців від нього підходили до Олега Ляшка з пропозиціями домовитися, коли подання з’явилось вперше. Він їх ввічливо послав, бо примушувати його до "дружби" шантажем і погрозами нікому не вдасться. Не на тих нарвалися
3. Це політична розправа над Радикальною партією як опозиційною політичною силою. Я переконаний, що ці переслідування нашої команди здійснюються за вказівкою Президента Порошенка, чиїм кумом і ставлеником є Луценко", - написав Лозовий.
Також Лазовий припустив, що подання на нього - це помста самого генпрокурора, бо його фракція не голосувала за його призначення і інші супутні закони.
Як відомо, Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.
Українська правда
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