ЗМІ: В офісі партії Ляшка в середу проводили слідчі дії

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Середа, 21 червня 2017, 18:14

У київському офісі Радикальної партії Олега Ляшка в середу вдень проводилися слідчі дії.

Про це LIGA.net сказала спікер Нацполіціі Києва Оксана Блищик.

"Там проводяться слідчі дії, звертайтеся в інші правоохоронні органи", - зазначила Блищик.

За інформацією видання, детективи НАБУ не мають до цього жодного відношення. В СБУ та ГПУ інформацію про обшуки не підтвердили.

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук повідомив журналістам, що в офіс увірвалися озброєні люди.

Офіс розташований в центрі Києва, на Кловському узвозі, 7.

Теми: Радикальна партія Ляшко поліція
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