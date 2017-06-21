Розенблат каже, що подання ГПУ було для нього несподіваним
Народний депутат від фракції БПП Борислав Розенблат стверджує, що подання на притягнення його до кримінальної відповідальності захопило його зненацька.
Про це він сказав у розмові з кореспондентом УП у середу.
"Я нічого не бачив, для мене це новина", - сказав він.
Водночас у спілкуванні з журналістами Розенблат зазначив, що нікуди тікати не збирається і у четвер зранку з'явиться на робочому місці у Верховній Раді.
Як відомо, 20 червня САП скерувала в Генеральну прокуратуру подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.
21 червня Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата.
Роман Кравець, Саша Ночь, УП
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