День в АТО: 12 обстрілів, найбільше — на Приморському напрямку

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Середа, 21 червня 2017, 19:55

У середу проросійські бойовики найактивніше вдавалися до збройних провокацій до світанку, а вдень відносно знизили свою вогневу активність.

Як повідомляє прес-центр АТО, всього було зафіксовано 12 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Двічі бойовики застосовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння.

Згідно з інформацією, більшість порушень незаконними збройними формуваннями умов припинення вогню у середу відбулась саме Приморському напрямку.

"Важкого артилерійського озброєння противник не використовував. Однак з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах, які розташовані в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку НЗФ з початку доби лише один раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. А саме - поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі, били в бік оборонних укріплень з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку проросійські незаконні збройні формування обидва рази застосовували заборонену артилерію. Зокрема, одразу після опівночі вони здійснили обстріл одного з наших опорних пунктів поблизу Кримського зі 152-мм артилерійських систем.

А на світанку бойовики били по позиціях сил АТО в районі Трьохізбенки з мінометів калібру 120 мм. Окрім того, по опівдні вони відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік урочища Шарів Кут, що у Станично-Луганському районі.

Жоден військовослужбовець ЗС України внаслідок бойових дій цього дня не постраждав.

Теми: АТО
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