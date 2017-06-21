Луценко: Фракції подали Порошенку нові кандидатури в ЦВК

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Середа, 21 червня 2017, 21:22

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що фракції парламенту подали Петру Порошенку нові кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії.

Про це вона повідомила в ефірі 5 каналу.

"Наскільки я знаю з останніх нарад, консультації завершилися вже майже на 100%. Президент вже бачив нові кандидатури, які подані від фракцій", - сказала вона.

При цьому Луценко не уточнила, які саме фракції подали нові кандидатури.

Вона прогнозує, що питанням поновлення Центрвиборчкому парламент займеться восени.

Як відомо, Європейський Союз вважає необхідною зміну українського ЦВК.

1 червня 2014 року минув термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, 3 лютого - у тринадцятого члена комісії.

7 червня 2016 року Порошенко вніс в Раду подання на звільнення 12 діючих членів ЦВК і призначення 11 нових на ці посади, проте Верховна Рада не розглядала відповідні проекти постанов, оскільки профільний комітет переніс їх розгляд до завершення консультацій між фракціями і групами.

Українські новини

Теми: ЦВК Порошенко
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