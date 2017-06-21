"Однокласники" знайшли спосіб обійти українські санкції

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Середа, 21 червня 2017, 22:42

Російська соцмережа "Однокласники" знайшла спосіб обійти заборону на блокування в Україні.

Як повідомляє УНІАН, соцмережа оновила мобільний додаток, який обходить заборону, і розіслала інформацію про це в листах користувачам.

Відзначається, що встановивши цей додаток на смартфоні, жителі України зможуть знову заходити в "Однокласники".

Як відомо, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО і накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення.

Також цей указ зобов'язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низку російських інтернет-сервісів, включаючи "Яндекс", "ВКонтакте", "Однокласники".

Теми: санкції соцмережі
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