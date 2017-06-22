Начальника Держгеокадастру Луганщини затримано на хабарі в 1,2 млн грн

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Четвер, 22 червня 2017, 01:23

У Луганській області правоохоронці затримали начальника Держгеокадастру на хабарі в 1,2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МВС в facebook з посиланням на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"У Луганській області працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримали на гарячому начальника управління Держгеокадастру. Вимагав 1,2 млн грн через двох посередників", - повідомили в МВС.

Поліція затримала двох посередників і начальника організації в порядку статті 208 КПК.

Теми: Луганська область корупція
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