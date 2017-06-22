Чиновниця Львівської ОДА Березюк припинила голодування

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Четвер, 22 червня 2017, 02:03

Начальник відділу інформаційної політики Львівської облдержадміністрації Ольга Березюк, яка два дні тому оголосила голодування через проблему з вивезенням сміття з міста, повідомила про припинення акції.

Про це вона написала у facebook.

"Сміття і так міський голова не вивозитиме. Сенсу і сил далі голодувати немає. Лікарі обстежили і сказали, що наступна доба була би критичною", - написала вона.

Раніше Березюк оголосила голодування під стінами Львівської міської ради, звинувачуючи міського голову Андрія Садового у безгосподарності у зв’язку з проблемою вивезення сміття з міста.

Садовий же заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

Як відомо, Львівський міський голова Андрій Садовий та голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка перебувають в опозиції один до одного. Синютка, який до 2014-го року був першим заступником Садового, зараз активно критикує колишнього шефа.

Нагадаємо, мер Львова і виконавча влада – від ОДА до Кабміну – вже тривалий час звинувачують один одного у ситуації зі сміттям у Львові.

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Публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

21 червня віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові заявив, що у четвер накопичене сміття почнуть вивозити. Він не став публічно оголошувати місця вивезення, аби запобігти протестам.

Теми: Львів
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