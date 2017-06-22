Терористи ІДІЛ підірвали головну мечеть у Мосулі
Іракські військові заявляють, що бойовики угруповання "Ісламська держава" підірвали у Мосулі головну мечеть "Ан-Нурі" і її мінарет.
За повідомленням Міністерства оборони Іраку, це сталося 21 червня, коли військові вели наступ вглиб міста, пише Радіо Свобода.
Мечеть "Ан-Нурі" збудована у 1172 році. Її мінарет відомий як "Аль-Хадба", "горбун", оскільки він був нахилений на один бік, як Пізанська вежа в Італії.
Ісламісти хотіли зруйнувати мінарет ще у 2014 році, коли окупували місто. Але тоді мешканці завадили цьому, ставши навколо нього живим щитом.
У липні 2014 році лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді з’явився у мечеті "Ан-Нурі" під час п’ятничної молитви і заявив про створення "ісламського халіфату".
Натомість пов’язана з ісламістами агенція Amaq заявила 21 червня, що мечеть "Ан-Нурі" і її мінарет були зруйновані під час авіаударів США.
Представники ж міжнародної коаліції заявляють, що не проводили ніяких операції у районі, де розташована мечеть.
Наразі іракські військові проводять операцію з відновлення контролю над Мосулом.
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