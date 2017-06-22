Спецслужби США: Росія намагалася "хакнути" виборчі системи 21 штату

Особи, пов'язані з російським урядом, намагалися зламати комп'ютерні системи, пов'язані з виборами, в 21 штаті.

Про це повідомив офіційний представник Міністерства національної безпеки США Семюел Лілз, пише The Washington Post.

Повідомляється, що механізми підрахунку голосів не були порушені, і хакери, схоже, шукали уразливості систем.

У той же час колишній секретар Департаменту внутрішньої безпеки Джей Джонсон заявив в ході слухань Комітеті з розвідки Палати представників, що російське втручання здійснювалося під керівництвом російського президента Володимира Путіна. Він назвав кібератаки "безпрецедентними за масштабом і обсягом того, що вони робили".

На додачу до пошуку вразливостей систем голосування, комітети США з розвідки заявили, що російські хакери зламали і керували публікацією електронних листів національного комітету Демократичної партії США і керівника виборчої кампанії Хілларі Клінтон Джона Подести.

Чиновники відмовилися сказати, які саме штати були атаковані, або назвати ті, в яких в результаті атак були видалені дані виборців з систем. Заступник керівника департаменту міністерства внутрішньої безпеки Джаннет Манфра, сказала, що не може цього зробити, тому що важливо захищати конфіденційність тих, хто постраждав.

Помічник директора ФБР з контррозвідки Білл Прістап заявив, що росіяни також поширювали брехливі новинні повідомлення і пропаганду в Інтернеті. За його словами, Росія протягом багатьох років намагалася вплинути на вибори в США, але "масштаб" і "агресивність" її зусиль в 2016 році зробили спроби більш помітними.

"Інтернет дозволив Росії зробити набагато більше сьогодні, ніж вони могли робити будь-коли в минулому", - сказав Прістап. За його словами, метою Росії було "сіяти розбрат" в Сполучених Штатах, "очорнити" Клінтон і допомогти Трампу.

Раніше американське видання The Intercept опублікувало секретну доповідь АНБ про втручання РФ у вибори в США. У ній представлений аналіз багатомісячних кібератак російської розвідки на елементи американської виборчої інфраструктури.

Президент Росії Володимир Путін заперечує твердження розвідувального співтовариства США про втручання російських спецслужб в американські президентські вибори 2016 року.