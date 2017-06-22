Закон про Донбас можуть внести найближчим часом - голова фракції БПП

602 перегляди
0
Четвер, 22 червня 2017, 05:30

Голова фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді Артур Герасимов прогнозує внесення в парламент законопроекту про відновлення суверенітету на Донбасі в найближчі дні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Я думаю, в найближчі дні після повернення Президента з США та іноземних візитів буде проведено засідання Ради національної безпеки і оборони і цей законопроект буде внесений в Раду", - сказав Герасимов.

За його словами, в робочій групі проходять інтенсивні дискусії щодо цього документа.

Раніше, 21 червня, заступник глави фракції БПП Сергій Березенко висловив сумнів, що проект закону ухвалять хоч у першому читанні до кінця нинішньої сесії. За його словами законопроект ще не написаний, а на його напрацювання може піти ще місяць.

Як повідомлялося, 14 червня 2017 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Теми: Донбас законодавство Верховна Рада БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Макрон планує зустріч "нормандської четвірки" перед самітом G20 22 червня 2017, 05:48
ТКГ погодила "хлібне перемир'я" на Донбасі 21 червня 2017, 21:56
У Кремлі назвали "неприйнятною" вимогу США залишити східну Україну 21 червня 2017, 18:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Макрон планує зустріч "нормандської четвірки" перед самітом G20
Спецслужби США: Росія намагалася "хакнути" виборчі системи 21 штату
ТКГ погодила "хлібне перемир'я" на Донбасі
Порошенко: Україна не вважає потрібною зміну Мінського і Нормандського форматів
Усі новини
Інтерв'ю

Костянтин фон Еггерт: У Росії не розуміють, коли людьми керує віра, а не гроші або загрози

Комікс

5 стадій прийняття відключення гарячої води