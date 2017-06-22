Порошенко обговорив з Лагард земельну і пенсійну реформи

На порядку денному зустрічі президента України Петра Порошенка з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард стояли питання пенсійної та земельної реформи та боротьба з корупцією.

Про це повідомляє Голос Америки.

У ході свого візиту до США Порошенко провів у вівторок зустріч у Вашингтоні із директором-розпорядником МВФ Крістін Лаґард.

Як повідомляють в МВФ, співрозмовники обговорювали підтримувану фондом програму кредитування та фінансової допомоги Україні. Лаґард віддала президентові Порошенку належне за досі зроблений прогрес у втіленні в життя реформ.

На порядку денному зустрічі стояли питання пенсійної та земельної реформи та заходи щодо прискорення приватизації і запевнення конкретних результатів щодо боротьби з корупцією.

Порошенко і Лаґард вказали на потребу прискорення темпу реформ для досягнення більш потужного та всеосяжного економічного зростання, - повідомили в МВФ.

Сам Порошенко на своїй сторінці в facebook подякував Лагард "за її особистий внесок у підтримці України".