У київському метро загинув "зачепер"

У ніч на 22 червня у київському метро між станціями Лівобережна й Дарниця загинув громадянин, який зачепився за поїзд.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook

"Сьогодні, опів на першу ночі. Перегін "Лівобережна" – "Дарниця". Зачепер на даху поїзда. Летально", – йдеться у в повідомленні



"Закликаємо пасажирів не порушувати правила поведінки в метрополітені та цінувати своє життя!", – просить метрополітен столиці.