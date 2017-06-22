У київському метро загинув "зачепер"

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Четвер, 22 червня 2017, 08:58

У ніч на 22 червня у київському метро між станціями Лівобережна й Дарниця загинув громадянин, який зачепився за поїзд.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook

"Сьогодні, опів на першу ночі. Перегін "Лівобережна" – "Дарниця". Зачепер на даху поїзда. Летально", – йдеться у в повідомленні

"Закликаємо пасажирів не порушувати правила поведінки в метрополітені та цінувати своє життя!", – просить метрополітен столиці.

Теми: Київ метро
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