Через обстріли на Донеччині майже 400 тисяч людей знову без води

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Четвер, 22 червня 2017, 09:26

Через обстріли на Донеччині без водопостачання залишилося 72 населених пункти.

Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби.

22 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу села Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону.

Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка.

У ДСНС повідомляють, що станом на 7 годину 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів.

Українська правда

Теми: Донбас тероризм АТО
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