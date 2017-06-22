Зірки українського футболу зіграли під носом у бойовиків

До прикордонників на передову в зоні АТО завітали зірки українського футболу.

Про це повідомляє у четвер прес-центр Державної прикордонної служби.

Футболіст збірної України, колишній гравець "Шахтаря" і "Дніпра" Артем Федецький, головний тренер молодіжної команди "Карпат U-19" Андрій Тлумак та легенда львівського футболу, колишній гравець "Карпат" Михайло Кополовець провели символічний поєдинок для підняття бойового духу в передмісті Донецька.

До матчу долучилися військовослужбовці Збройних сил України та Державної прикордонної служби.

Поєдинок відбувався у напівзруйнованому спортзалі на позиції "Інтернат", що в Мар’їнці. Колишня школа знаходиться на передовій та під постійним вогнем бойовиків, які обстрілюють наших захисників з сусідніх териконів.

"Ми зіграли у футбол, фактично, у Донецьку. Звичайно, не найкраще футбольне поле, але ми почуваємося в цілковитій безпеці", – зазначив після матчу Федецький.

Українська правда