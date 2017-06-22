Пинзеник думає, що з п'ятьма депутатами можуть розібратися до канікул

У регламентний комітет Верховної Ради поки не надійшло жодне подання від Генпрокуратури про позбавлення недоторканності депутатів.

Про це заявив перший заступник глави регламентного комітету Павло Пинзеник в коментарі журналістам.

"На даний момент жодних документів, які стосуються уявлень про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, ... немає", - заявив Пинзеник.

При цьому він допускає, що парламент розгляне подання Генпрокуратури до кінця поточної сесії (до 15 липня).

Пинзеник нагадав, що, згідно з регламентом, у депутатів буде 5 днів для дачі пояснень за поданнями, а у комітету - не більше 20 днів для їх розгляду.

"Я думаю, що на цій сесії комітет успішно розгляне ці уявлення. Щодо розгляду в залі, то це питання до погоджувальної ради депутатських груп і фракцій. Я думаю, що таймінг міг би дозволити розглянути і на цій сесії", - сказав він.

Пинзеник запевнив, що зробить зі свого боку все можливе, щоб при розгляді подань все було в рамках закону.

Як повідомлялося, в середу ввечері прес-секретар голови парламенту Андрія Парубія Андрій Ковальов повідомив, що подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради і спікер направив їх до регламентного комітету.

За його словами, подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгенія Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенко").

Інтерфакс-Україна, Українські новини