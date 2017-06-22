Деталі подання на Дейдея: реєстрував активи на дружину

ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Як повідомили джерела Української правди у ВР, у поданні, яке було внесено генпрокурором Юрієм Луценком, Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Для приховування фактів вчинення незаконного збагачення та уникнення відповідальності Дейдей здійснив держреєстрацію права власності на нерухоме та рухоме майно на ім’я своєї дружини - Інги Дейдей, з якою уклав шлюб 10 жовтня 2010 року.

"Документально офіційно підтверджений загальний сукупний дохід подружжя за період з 14 вересня 2007 року (дата першого прийняття на роботу І.Дейдей) до 31 грудня 2016 року склав 1 440 705,84 грн", - зазначено у поданні. При цьому у своїй декларації Дейдей вказав, що за період з 1 червня 2009 до 31 грудня 2016 р. він отримав сукупний дохід у сумі 241 883,30 грн., з них зарплату у сумі 241 703,30 грн.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.

"Дейдей у невстановлений досудовим слідством спосіб отримав грошові кошти в сумі щонайменше 6 106 003,89 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Згодом вищевказані грошові кошти Дейдей передав своїй дружині, з метою придбання рухомого та нерухомого майна. У подальшому Дейдей набув у спільну власність автомобіль марки Audi Q7 вартістю 1 574 818,67 грн., автомобіль марки Audi Q7 вартістю 1 664 879,22 грн., а також квартиру у Києві загальною площею 165,3 кв.м", - йдетьс у документі.

За твердженням ГПУ, вина Дейдея підтверджується платіжними документами про оплату квартири у Києві дружиною Дейдея, договором купівлі-продажу квартири у Києві, довідками-рахунками про придбання та документами про реєстрацію права власності на автомобілі Audi Q7, придбаних у спільну сумісну власність, протоколами допитів фізичних осіб, причетних до набуття у спільну сумісну власність Дейдеїв квартири у Києві та автомобілів Audi Q7, а також протоколами проведення негласних слідчих дій.

Як відомо, 19 травня 2017 року генпрокурор повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.

Дейдей заперечив звинувачення в незаконному збагаченні та заявив, що готовий відстоювати свою невинність.

23 травня Луценко повернув до САП два подання на нардепів А.Лозового та Є.Дейдея.

Українська правда