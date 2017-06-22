Львів має надати ГПУ факти перешкоджання вивезенню сміття - Зубко

Влада Львова має надати Генпрокуратурі конкретні факти перешкоджання законному вивезенню зі Львова твердих побутових відходів на полігони Львівської області або інших областей.

Про це повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко за підсумком засідання оперативного штабу держкомісії з питань ТЕБ та НС щодо Львова та стану пожежної безпеки екосистеми країни.

"ЛОДА, іншим місцевим органам виконавчої влади, Львівській міськраді (доручено) невідкладно забезпечити оперативну координацію заходів з вивезення твердих побутових відходів зі Львова", - зазначив він.

Також ЛМР та ЛОДА мають невідкладно опрацювати питання передачі частини повноважень ради до ОДА для забезпечення очищення Львова від ТПВ.

До 23 червня мають бути проведені розрахунки можливостей наявних полігонів області щодо прийому накопичених обʼємів ТПВ зі Львова.

Також до 23 червня має бути розроблено та надано Львівській міськраді для виконання графік вивезення 6 500 тис. тонн відходів, накопичених на 463 контейнерних майданчиках.

"До 5 липня має бути завершено заходи з вивезення твердих побутових відходів зі Львова", - заявив Зубко.

Львівській міськраді рекомендовано забезпечити невідкладне підписання відповідних договорів на вивезення ТПВ з переповнених львівських контейнерних майданчиків.

При цьому органам місцевого самоврядування, на території яких є полігони / звалища ТПВ, рекомендовано забезпечити прийом та захоронення львівських ТПВ.

"Львівська міськрада має підготувати і подати комплект документів для будівництва тимчасового полігону з розміщення ТПВ та заводу з утилізації ТПВ на території львівської ТЕЦ-2", - заявив Зубко.

Як відомо, конфлікт Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубко і екологів.

Зубко заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Публічно оголошувати місця вивезення він не став, мотивуючи це "можливими протестами та блокуваннями".

Раніше Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

Голова Львівської ОДА звернувся до мера Львова з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста.

За словами голови ЛОДА, міська влада має ухвалити рішення про передачу функцій вивозу сміття, передбачити 300 млн гривень на рік субвенції з міського бюджету для ОДА, поки вона виконуватиме функції вивозу сміття. У такому разі адміністрація зобов’язується за 20 днів вивезти сміття, накопичене у місті, та до 2019 року збудувати завод з вторинної переробки та утилізації твердих побутових відходів.

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Українська правда