"Врожайне перемир’я" має тривати до кінця літа – Сайдік

Сторонам конфлікту на сході України запропоновано тримати перемир’я для збору врожаю з 24 червня до 31 серпня цього року.

Про це повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в Україні і в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після засідання ТКГ і підгруп 21 червня, повідомляє прес-служба ОБСЄ

"Робоча група представила пропозицію так званого "врожайного перемир'я" – повного припинення вогню на всій контактній лінії на період збору врожаю з 24 червня до 31 серпня. Ініціатива, звісно, отримала підтримку ТКГ. Учасники (зустрічі) пообіцяли передати це своєму політичному керівництву", – повідомив він.

Сторони також обговорили питання водопостачання: "У зоні конфлікту понад 2 мільйони людей по обидві сторони від лінії розмежування залежать від спільних систем водопостачання Донбасу. Ці критично важливі об'єкти інфраструктури водопостачання неодноразово пошкоджували під час обстріл", – зазначив Сайдік.

"ТКГ одностайно підтримав пропозицію голови місії ОБСЄ Ертурула Апакана щодо розвитку заходів для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання до наступної зустрічі. Це стосується водопровідних та насосних станцій поблизу населених пунктів Василівка, Петрівське, Красний Лиман, а також водопровідної системи "Південнодонбаська", – сказав він.



Тему водопостачання й відповідних платежів розглянули й у робочій групі з економічних питань.

"Позитивне зрушення – що з кінця травня другий платіж за водопостачання було здійснено окремими районами Луганської області, що дозволить забезпечити воду населенню цих районів. Учасники робочої групи ще розробляють стабільний платіжний механізм постачання води", – поінформував Сайдік.

У гуманітарній сфері сторони відзначили просування у верифікацію засуджених осіб для обміну полонених.

Робоча група з політичних питань продовжила обговорювати питання, пов’язані з "формулою Штайнмаєра".

Сайдік також назвав неприйнятним напад на моніторингову місію ОБCЄ, вчинений 20 червня на окупованій частині Донецької області.

"Очевидно, що всі сторони мають забезпечувати безпеку та безперешкодне переміщення персоналу СММ. Необхідні негайні заходи щодо реагування. Сторони мають підтвердити свої зобов'язання гарантувати безпеку місії ОБСЄ на найвищому політичному рівні" – сказав він.

"Сьогодні, підтримавши ініціативу робочої групи з питань безпеки, я порушив цю проблему на ТКГ й очікую негайних реакцій з боку всіх сторін", – заявив Сайдік.

Олена Рощенко, УП