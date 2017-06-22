В СБУ з'ясували, що газопроводи "Укртрансгазу" кілька років не охоронялися

768 переглядів
Четвер, 22 червня 2017, 16:16

Протягом 2013-2015 років охорона об’єктів газотранспортної інфраструктури ПАТ "Укртрансгаз" була фактично відсутня, чиновники одного з державних охоронних підприємств привласнили мільйони гривень державних коштів.

Про це 22 червня повідомили у Службі безпеки України. 

Зокрема, під час виконання договорів з охорони об’єктів газотранспортної системи керівництво одного з державних охоронних підприємств на "папері" залучало до виконання робіт приватні фіктивні структури, які не мають права здійснювати охорону державних об’єктів.

"У цей період охорона об’єктів критичної газотранспортної інфраструктури була фактично відсутня. Через дії чиновників під загрозою опинилося стабільне функціонування стратегічної системи, зловмисники також привласнили мільйони гривень державних коштів.  В умовах російської агресії це створювало потенційні загрози з боку терористичних угруповань та диверсійних груп, що могло привести до виникнення надзвичайних подій у сфері газопостачання", - заявили в СБУ. 

На теперішній час повноцінну охорону об’єктів ПАТ "Укртрансгаз" відновлено. 

Колишньому гендиректору державного охоронного підприємства та його заступнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та "Службове підроблення".  Обвинувальні акти направлені до судових інстанцій.

Українська правда 

Теми: СБУ газ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Замах на Геращенка: Слідство завершено, підозрюваним "світить" довічне 21 червня 2017, 13:50
У CБУ є докази впливу "смотрящих" на керівництво "Укрзалізниці" 20 червня 2017, 20:29
На Запоріжжі обшукують домівку депутата від Опоблоку – ЗМІ 20 червня 2017, 12:20
powered by lun.ua
Головні новини
В Росії почали блокувати Google - росЗМІ
Безвіз: Для українців з ОРДЛО і Криму можуть ввести спецперевірку
Подання ГПУ: Поляков через помічницю отримав хабар $7500
Дерибан землі на Жуковому завдав збитків на 81,7 млн – подання на Довгого
Усі новини
Фото

8 київських будинків у стилі конструктивізму

Від творців

Київська марка, яка шиє шкіряні куртки: труднощі, фінанси, плани