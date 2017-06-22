ЗМІ: Голова економічної контррозвідки СБУ приховує, звідки в нього елітна нерухомість

Сергій Конохов, який віднедавна очолює Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, володіє низкою елітного майна, пояснити походження якого він відмовився.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми.

У 2015 році, згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю близько 40 тисяч доларів. До цього він володів автомобілем Lexus LX 570, який зараз на вторинному ринку коштує близько 50 тисяч доларів.

Серед нерухомості голови економічного управління СБУ – квартира на 55 квадратних метрів на вулиці Костьольній у Києві біля Майдану Незалежності, яку він придбав у січні 2014 року.

Нині на сайтах продажу нерухомості зазначена середня ціна на квартиру з подібним метражем – близько 150 тисяч доларів (це близько 4 мільйонів гривень).

Через рік після купівлі цієї квартири – у 2015 році – Сергій Конохов придбав будинок на майже 300 квадратних метрів у селі Юрівка (за кілька кілометрів від Києва), де земельні ділянки коштують від півмільйона гривень за 10 соток.

Дані про це є у відкритому реєстрі, де зазначається, що Конохов – єдиний власник двоповерхового будинку із гостьовим будиночком, невеличким спортивним майданчиком, теплицею та ставком.

При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць.

"У Сергія Конохова молода дружина, яка, схоже, не має бізнесу і виховує дитину, а його колишня дружина також державний службовець – працює у держкомпанії "Укртрансгаз", - зазначається у сюжеті.

Сам Сергій Конохов від інтерв’ю відмовився, не захотівши відповідати на запитання про походження усього свого майна. А у відповідь на запит журналістам повідомили, що Сергій Конохов, як і всі, проходив внутрішню перевірку, і запитань до нього не виникло.

Як з’ясували раніше "Схеми", підлеглі Сергія Конохова ведуть розкішний як для держслужбовців спосіб життя.

Розслідування про люксові автомобілі співробітників економічного управління, вартість яких несумісна із заробітною платою державних службовців, набуло резонансу.

Згодом в СБУ повідомили, що розпочали перевірку працівників на елітний автотраспорт, яких вказали журналісти.