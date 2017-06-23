Гужва: адвокатів не пускають, документи на проведення обшуку не показали

Головний редактор "Страна.ua" Ігор Гужва прокоментував ситуацію з офісу видання, в якому пройшов обшук.

Коментар взяла екс-міністр юстиції Олена Лукаш, яка потрапила всередину приміщення, де знаходяться декілька співробітників видання, йдеться на сайті.

При цьому адвокатів і журналістів туди не пустили.

Лукаш запитала у Гужви, чи звертався він за правовою допомогою.

"З самого початку я попередив про те, що не буду відповідати на жодні запитання до приїзду адвокатів. Але, незважаючи на це у мене силою вирвали телефон, як раз в той момент, коли я давав коментар агентству "Українські Новини". І попередили, що адвокатів вони не пустять", - сказав він.

Гужва зазначив, що про те, що проходить обшук йому відомо зі слів Національної поліції, людей, які представилися слідчими поліції.

При цьому людина, яка керує обшуком заявила, що Гужва не може залишити приміщення до закінчення обшуку, але не надав документи, що санкціонують дані слідчі дії. Також він відмовився представитися.

Заступник головного редактора видання Світлана Крюкова в коментарі "Українській правді" повідомила, що вони підозрювали, що може статися щось подібне. За її словами, їм неодноразово "радили" змінити редакційну політику і не критикувати дії влади.

Вона також заявила, що їм натякали про те, що можуть завести кримінальну справу.

Крюкова підкреслила, що справа сфабрикована і Гужва не вимагав і не отримував хабарів.

Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція видання "Страна.ua", відбувся обшук.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав та отримав 10 тис доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

Гужва заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції "Радикальної партії" Дмитра Лінько. Гужва зазначив, що пару місяців тому люди Лінько пропонували йому 20 тис доларів, щоб зняти матеріал. Однак Гужва відмовився.