Нардеп Лінько прокоментував ситуацію з Гужвою

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П'ятниця, 23 червня 2017, 02:06

Народний депутат з фракції Радикальної партії Дмитро Лінько прокоментував ситуацію з обшуком у виданні "Страна.ua" і затриманням головного редактора Ігоря Гужви.

Про це він сказав по телефону в інтерв'ю NewsOne.

Так, на прохання журналіста прокоментувати слова Гужви про те, що Лінько пропонував йому 20 тис доларів, за те, щоб зняти матеріал, нардеп відповів: "Я не можу розголошувати всі деталі в рамках слідства, проте можу повідомити, що все навпаки - якраз з боку редакції "Страна.ua" був шантаж і вимагання грошей".

Лінько заявив, що у нього є докази вимагання — аудіо-, та відеозаписи, які будуть надані слідству і в суд.

При цьому він зазначив, що не саме він знімав відео і аудіо записи. Лінько заявив, що це були "посередники".

На питання журналіста, чи була це спецоперація, яку проводили правоохоронні органи, Лінько також відмовився відповідати.

При цьому журналіст запитав, як же при спробі вимагання вдалося все зафіксувати, Лінько знову заявив, що не може розголошувати цю інформацію, поки йде слідство.

На питання, чому "Страна.ua" вирішила вимагати хабар саме у нього, Лінько не відповів і пообіцяв надати більше деталей в п'ятницю.

Також Лінько не відповів на питання, хто ж саме вимагав хабар.

Раніше повідомлялося, що у четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція видання "Страна.ua", відбувся обшук.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав та отримав 10 тис доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

Гужва заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції "Радикальної партії" Дмитра Лінько. Гужва зазначив, що пару місяців тому люди Лінько пропонували йому 20 тис доларів, щоб зняти матеріал. Однак Гужва відмовився.

Теми: Радикальна партія ЗМІ
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