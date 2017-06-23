Екс-глава штабу Клінтон дасть свідчення спецкомітету Конгресу у справі про Росію

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П'ятниця, 23 червня 2017, 06:12

Комітет у справах розвідки Конгресу, який розслідує втручання Росії у вибори в 2016 році, на наступному тижні планує провести зустріч з екс-главою передвиборного штабу Гілларі Клінтон Джоном Подестою.

Про це повідомляє СNN з посиланням на джерела.

Очікується, що комітет задасть питання Подесті про крадіжку хакерами декількох тисяч листів з його електронної пошти під час торішньої передвиборної кампанії. Зустріч пройде за зачиненими дверима.

За словами джерела, комітет планує на цьому тижні зустрітися ще з шістьма особами для надання свідчень у справі про втручання Росії. Однак їх особистості не називаються.

 СNN зазначає, що не зміг зв'язатися з Подестою для отримання коментаря.

Теми: США Росія вибори
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