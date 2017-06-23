Головний редактор "Страна" заявляє про "підставу"

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва після нічного обшуку в редакції і затримання вранці 23 червня вийшов на зв'язок із колегами та заявив про провокації проти нього.



"Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цій інформації, тому що нічого такого навіть і близько не було", – повідомив він "Стране".



"Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшка. Я відмовився", – заявив Гужва.



"В середині травня на мене вийшли знову з подібною пропозицією, але хотіли зняти конкретно один матеріал – про конфлікт Іллі Ківи й нардепа від Радикальної партії Ляшка на прізвище Лінько. Суму запропонували в 20 000 доларів. Я знову відмовився", – повідомив головний редактор видання "Страна".



За словами Гужви, тоді він уже розумів, що "це точно підстава".



"Відтоді ні від Лінька, ні від Ляшка до мене більше з пропозиціями не приходили. Аж до 22 червня, коли якісь люди представившись поліцією, увірвалися до нас в редакцію. Вони зачитали якийсь документ, який вони назвали "ухвалою суду" і який, як вони самі потім зізналися, є нікчемним (тому обшук по ньому й не проводили)", – заявив він.



"У цьому "документі" і було згадано й Лінька, і 20 000 доларів. Чому прийшли? Мабуть, набридло чекати коли я почну "вимагати" щось у Лінька і вирішили вже приступити до дій (справу-то вели з квітня – шкода кидати)", – уточнив Гужва.



"Загалом, вся ця історія – заздалегідь спланована провокація проти мене і проти "Страни". Як і будь-яка провокація, приречена на провал. Прорвемось!", – заявив він.



Як відомо, 22 червня в приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.