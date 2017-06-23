НСЖУ назвала надзвичайною ситуацією обшук в "Страна.ua"

Національна спілка журналістів вважає надзвичайною ситуацією обшук у редакції "Страна.ua" і затримання головного редактора інтернет-видання Ігоря Гужви.



Про це у Facebook написав 23 червня голова НСЖУ Сергій Томіленко

"Обшук редакції ЗМІ та затримання головного редактора - надзвичайна ситуація!

Особливо враховуючи, що "Страна.ua" має високі рейтинги і дозволяє собі системно критикувати високопосадовців", – пише Томіленко.

За словами голови НСЖУ, силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень.

"Але до всього, уже ми говоримо про факт - недопуск адвокатів і нічну силову спецоперацію. Редакційна політика цього інтернет-видання, безумовно, викликає багато питань. Але вона має обговорюватися самими журналістами, експертами, суспільством. Якщо є порушення закону – то тільки тоді включається держава", – наголошує він.

Томіленко вважає неприйнятною ситуацію, коли Генпрокуратура "змагається за "лайки" у Фейсбуці тих, кому не подобається редакційна політика "Страни".

"Міжнародні партнери НСЖУ вже стривожені нічними обшуками і затриманнями. І вимагають, як і ми, аргументованих пояснень саме такій поведінці силовиків. І запитують, чи ця ситуація не є проявом вибірковості", – зазначає глава спілки журналістів.

Як повідомлялося, жоден із злочинів, вчинених проти сотні журналістів за час подій Євромайдану, не розкрито.

Українська правда