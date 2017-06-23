"Самопоміч" заявляє, що у Вінниці теж проблеми зі сміттям

На прохання Львова прийняти його сміття Вінниця відповіла, що їй самій не вистачає місця для відходів.

Про це заявив у п'ятницю з трибуни Верховної Ради депутат від "Смопомочі" Руслан Сидорович.

"Ось відповідь Вінницької міської ради, яка пише, що вони не можуть допомагати Львову, тому що полігон переповнений, а він підлягав закриттю ще у 1998 році", - заявив нардеп і продемонстрував роздруківку листа з Вінниці.

За його словами, скрутна ситуація зі сміттям є не тільки у Львові, а й в інший містах по всій Україні.

"Сотні відповідей (на прохання прийняти ТБО зі Львова – ред.), які отримані Львовом, свідчать, що усі полігони усіх міст перевантажені і підлягають закриттю", - розповів нардеп.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який у 2006-2014 роках був мером Вінниці, неодноразово заявляв, що, коли був міським головою, самотужки повністю вирішив проблему з утилізацією відходів у місті.

"Збудували один із найкращих комплексів з переробки сміття і зняли усі проблеми – екологічні, соціальні, усі", - підкреслив голова уряду на одному з останніх засідань Кабінету міністрів.

Публічна перепалка між мером Львова, лідером "Самопомочі" Андрієм Садовим і Гройсманом з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра Геннадія Зубка і екологів.

Зубко пообіцяв, що допоможе Львову.

Євген Кізілов, УП