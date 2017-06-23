TI: Парламент має перевірити конфіскацію $1,5 млрд Януковича

Transparency International Україна звернулася до комітетів Верховної Ради з проханням перевірити, чи не було порушень при конфіскації 1,5 млрд доларів Януковича.

Про це організація повідомляє на своєму сайті.

Як пише TI, конфіскацію неодноразово використовували як привід для "низки публікацій про здобутки пана Луценка та його найближчого оточення". Також організація зазначає, що генпрокурор відмічав надзвичайний особистий вклад у цю справу прокурора Костянтина Кулика, якого НАБУ підозрює в незаконному збагаченні.

"Утім, фрагменти вироку, які з’явилися у медіа, ставлять ще більше запитань. А саме, чому кримінальне провадження про економічні злочини розслідувалось Військовою прокуратурою? Чому справа розглядалась Краматорським судом? Як вийшло, що по кримінальному провадженню, яке було розпочате лише 15 березня, суд постановив вирок вже 28 березня? Як було засуджено особу за відмивання коштів, якщо не було встановлено злочину, внаслідок якого ці кошти були здобуті?", - заявляє Transparency International.

Організація просить комітети з 3 по 7 липня скликати спільне засідання, запросити туди генпрокурора Юрія Луценка, щоб спільно з ним розглянути правові аспекти справи.

"ТІ Україна наголошує, що справа про конфіскацію вкрадених активів має виняткове значення для усього процесу боротьби з корупцією в країні. Тому ТІ Україна закликає відповідні парламентські комітети втрутитися у процес. Адже недодержання правових процедур в процесі конфіскації створить можливість для нинішніх власників $1,5 млрд оскаржити таке рішення у Європейському суді з прав людини", - йдеться у повідомленні.



Також TI просить запросити на засідання представників неурядових організацій, зокрема, з "Реанімаційного пакету реформ".

"Про конфіскацію $1,5 млрд Луценко публічно заявив 28 квітня 2017 як про здобуток прокуратури. Необхідність втручання парламенту в питання конфіскації вкрадених активів виникла через те, що вирок суду про неї так і не був оприлюднений у відповідному реєстрі. Хоча такий порядок передбачений законодавством", - зазначає організація.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Президент Порошенко заявив, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.

Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.

Інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента Віктора Януковича і його оточення станом на 12 травня була відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Українська правда