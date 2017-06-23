У Ахметова хочуть виправлень в інтерв'ю екс-керівника "Нафтогазвидобування"

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П'ятниця, 23 червня 2017, 13:53

Юристи українського олігарха Ріната Ахметова вимагають від редакції "Української правди" видалити з інтерв'ю із екс-керівником "Нафтогазвидобування" Олегом Семінським окремі частини.

Про це йдеться у зверненні юриста з міжнародної компанії Akin Gump, направленого "Українській правді".

Юристи називають інтерв'ю "статтею" і вважають, що вона містить низку тверджень, які є наклепом чи брехнею. Ці твердження юристи вимагають видалити.  

Зокрема йдеться про звинувачення (інколи у формі припущення) Семінського на адресу нинішнього бенефіціара компанії "Нафтогазовидобування" Ріната Ахметова.

Під час інтерв'ю Семінський припустив (Щоправда, після виправлення. Спочатку він заявляв це із 100%-ю впевненністю), що ДТЭК Ахметова "простимулював ГПУ не розслідувати" його викрадення. Також він заявив, що Ахметов також стоїть за його викраденням.

Юристи вважають, що видання "Українська правда" несе відповідальність за судження висловлені Семінським, які мають характер наклепу і завдають втрат особистій і корпоративній репутації їх клієнта.  

Українська правда 

Теми: Ахметов нафта ЗМІ
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