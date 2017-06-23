Рада розійшлася на два тижні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання парламенту у п'ятницю.

Про це він оголосив з президії парламенту.

"Повідомляю, що у нас наступний тиждень - робота в комітетах, потім буде робота в округах", - сказав Парубій.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, наступне пленарне засідання відбудеться 11 липня.

З 11 липня почнеться останній робочий тиждень нардепів у сесійній залі перед канікулами.

Українська правда