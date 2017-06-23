Рада розійшлася на два тижні

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П'ятниця, 23 червня 2017, 14:44

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання парламенту у п'ятницю.

Про це він оголосив з президії парламенту.

"Повідомляю, що у нас наступний тиждень - робота в комітетах, потім буде робота в округах", - сказав Парубій.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, наступне пленарне засідання відбудеться 11 липня.

З 11 липня почнеться останній робочий тиждень нардепів у сесійній залі перед канікулами.

Українська правда

Теми: Верховна Рада законодавство
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