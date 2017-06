Хуг: бойовики 13 разів перешкоджали СММ за тиждень, ЗСУ – 7 разів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ минулого тижня, 12-18 червня, зіткнулася з двадцятьма випадками перешкоджання її діяльності з боку обох сторін конфлікту на Донбасі.

Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу з Донецької фільтрувальної станції, який транслював Антикризовий центр.

Хуг зазначив, що перебуває на ДФС останні 5 днів.

"Іноді ми не могли нічого побачити, бо нам на заваді ставали озброєні люди чи солдати" – сказав він і зазначив, що так було в Авдіївці, Ясинуватій та Красногорівці, де "люди страждають".

За словами Хуга, минулого тижня бойовики "ДНР" і "ЛНР" 13 разів перешкоджали місії, а ЗСУ – 7 разів

У середу у Пісках військові ЗСУ не дозволили проїхати, тоді як супутникові дані показують масштабні руйнації і є дані, що 12 осіб ще живуть там. Український командир не захотів пропускати спостерігачів.

За 2 дні до того СММ не змогла потрапити у селище Пікузи, контрольовані ДНРівцями, хоча ЗСУ вилучили міни на дорозі з Маріуполя.

