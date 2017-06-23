Хуг: бойовики 13 разів перешкоджали СММ за тиждень, ЗСУ – 7 разів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ минулого тижня, 12-18 червня, зіткнулася з двадцятьма випадками перешкоджання її діяльності з боку обох сторін конфлікту на Донбасі.

Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу з Донецької фільтрувальної станції, який транслював Антикризовий центр.

Хуг зазначив, що перебуває на ДФС останні 5 днів.

"Іноді ми не могли нічого побачити, бо нам на заваді ставали озброєні люди чи солдати" – сказав він і зазначив, що так було в Авдіївці, Ясинуватій та Красногорівці, де "люди страждають".

За словами Хуга, минулого тижня бойовики "ДНР" і "ЛНР" 13 разів перешкоджали місії, а ЗСУ – 7 разів

У середу у Пісках військові ЗСУ не дозволили проїхати, тоді як супутникові дані показують масштабні руйнації і є дані, що 12 осіб ще живуть там. Український командир не захотів пропускати спостерігачів.

За 2 дні до того СММ не змогла потрапити у селище Пікузи, контрольовані ДНРівцями, хоча ЗСУ вилучили міни на дорозі з Маріуполя.

#OSCE’s Hug: Near non-govt-cont. Pikuzy “DPR” failed to provide security guarantees & remove mines which prevented SMM from monitoring area pic.twitter.com/m7ydWS2wE5 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 23, 2017

За 12-18 червня СММ ОБСЄ підтвердила смерть однієї людини і поранення двох осіб через міни.

20 червня озброєний чоловік направив гвинтівку на патруль СММ, намагався розбити вікна і вистрілити в машину поблизу Ясинуватої, яку контролюють бойовики "ДНР".

Крім того, у районі Ясинуватої спостерігачі бачили важку зброю, яка порушила встановлені межі. Також безпілотник СММ обстріляли у тій місцевості.

Між тим, камера у Широкиному зафіксувала проліт 26 снарядів ракети, 4 спалахи в повітрі, 26 вибухів невизначеного походження й 569 трасийних куль.

Загалом кількість порушень припинення вогню в Україні знизилася на 25% порівняно з тижнем раніше, але в районах поблизу Маріуполя зросла на 55%.

Зокрема, на маріупольському напрямку частіше використовували заборонену мінськими угодами зброю: 82 артилерійських та 19 мінометних вибухи, порівняно з 3 та 4 відповідно попереднього тижня.

Олена Рощенко, УП