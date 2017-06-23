Генпрокурор заявив про "необхідність припинити вакханалії обшуків"

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П'ятниця, 23 червня 2017, 16:18

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "необхідність припинення вакханалії обшуків", бо він "не задоволений тим, що так звані маскі-шоу відбуваються щодня у десятках-десятках підприємств".

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з прокурорами у п’ятницю.

"Тому прямо тут, на нараді я підписав документ про те, що будь-які обшуки в крупних платників податків будуть відбуватися виключно з дозволу керівництва Генпрокуратури. Відповідно, крупні платники податків областей - з дозволу відповідних керівників областей. Ну, і всі решта дрібні підприємництва - керівників місцевої прокуратури", - сказав Луценко.

Окрім того, генпрокурор направить кваліфіковані довідки про порушення правоохоронців до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка визначить міру покарання.

На самій зустрічі генпрокурор навів приклади порушень правоохоронців з кожної області. На його думку, є недостатній контроль за діяльністю Нацполіції. Він наголошував на порушеннях укриття злочинів та їхню перекваліфікацію, що веде до безвідповідальності.

"З мого погляду, це спільна відповідальність і тих поліцейських або слідчих, які не реєструють справу, і того прокурора, який дозволяє це зробити", - заявив Луценко.

"Всі посадові особи, які до цього причетні, понесуть покарання, визначені спеціально створеною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією <...> Моє завдання надати їм кваліфіковані довідки про порушення, а вони приймуть рішення про міру покарання аж до зняття займаних посад", - додав генпрокурор.

Олег Твердь, для УП

Теми: Луценко
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