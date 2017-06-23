Соболєв: Комітет працював нормально, поки не з’явились члени від БПП

Голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції вважає, що ефективній роботі комітету заважають члени від блоку Петра Порошенка.

Про це він сказав "Українській правді", коментуючи позачергове засідання комітету, який не зміг ухвалити жодного рішення через відсутність кворуму.

"Ми боремося з ідею призначити залежного аудитора. Вони (члени від БПП - УП) весь час намагаються зробити це з порушеннями. Через те в нас кожне засідання комітету - суперечки та дискусії ", – зазначив Соболєв у коментарі УП.

Він повідомив, що через відсутність кворуму, було запропоновано призначити наступне позачергове засідання на 10 липня. Це викликало суперечку між членами, і засідання було зірвано.

За словами Соболєва, комітет вже не вперше примушують голосувати без кворуму. Він також додав, що зібрання ніколи не відбувались у п’ятницю після засідання ВР.

"Вони починають переживати, що скоро припиниться робота Ради, а залежний кандидат не призначений. Це змушує їх поспішати" – пояснив голова.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції призначив на п'ятницю, 23 червня, позачергове засідання для визначення, якого з кандидатів в аудитори НАБУ обирати в сесійній залі.

Тоді член комітету, народний депутат Сергій Лещенко, зазначив, що ініціаторами призначення виступили депутати з БПП з метою внести до Верховної Ради питання про затвердження зручного владі аудитора НАБУ.

Після невдалого першого конкурсу, в якому брав участь Наджел Браун, для участі у повторному конкурсі надійшло 9 заявок, з них 7 повністю відповідають вимогам конкурсу.

Серед поданих заявок для участі в конкурсі - заявка від адвоката з США Марти Борщ, прокурора з Іспанії Карлоса Кастресана.

У конкурсі також висловили бажання брати участь Нейджел Браун, якому дала рекомендації фракція "Блок Петра Порошенко", професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Олександра Яновська, адвокат, представник Академії адвокатури Сергій Гончаренко.

16 травня стало відомо, що відхилений Радою Браун знову братиме участь у відборі кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Рекомендації йому дала фракція "Блок Петра Порошенко".

Софія Лукашова, для УП