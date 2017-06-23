День в АТО: 18 обстрілів, найбільше - на Луганському напрямку

Проросійські бойовики 18 разів обстріляли опорні пункти ЗС України у п’ятниця.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку незаконні збройні формування лише два рази відкривали вогонь по українських оборонних укріплення.

Однак обидва обстріли були здійснені із 122-мм артилерійських систем, з яких бойовики ще вночі вдарили по позиціях ЗСУ в районі Широкиного та Водяного.

На Донецькому напрямку проросійські НЗФ вдавались до збройних провокацій північно-східніше Авдіївки - поблизу селищ Кам'янка та Новоселівка Друга. Ще до світанку вони тричі відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік цих населених пунктів з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку, відповідно до інформації, зафіксовано найбільше ворожих обстрілів.

"Зокрема, в районі Бахмутської траси незаконні збройні формування неодноразово впродовж дня накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів, котрі тримають оборону в поблизу Кримського. Там же зі 120-мм мінометів противник бив по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, а у Попаснянському районі - поблизу Новоолександрівки", - сказано у повідомленні.

Окрім того, бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів в районі Новозванівки, Щастя, Лобачевого та Нижньотеплого.

Внаслідок ворожих обстрілів у п’ятницю жоден військовослужбовець ЗС України не постраждав.

Українська правда