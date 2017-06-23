Вдома у Гужви відбувається обшук. Підозру вже вручили

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П'ятниця, 23 червня 2017, 19:51

У помешканні головного редактора інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви у п’ятницю ввечері відбувається обшук.

Про це повідомила його заступниця Світлана Крюкова.

"У Ігоря Гужви вдома обшук. Знайшли візитки та 20 рублів – все, зрада. До речі, Гужві вручили "підозру". Згідно з нею, він особисто погрожував Ліньку, з яким жодного разу не бачився. Так буває? Все буває вперше", - написала вона на Facebook.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

Українська правда

Теми: ЗМІ прокуратура
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