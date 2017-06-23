Від вибуху у Маріуполі постраждали 7 поліцейських – Аброськін

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П'ятниця, 23 червня 2017, 22:40

Внаслідок вибуху у Маріуполі, на Приморському бульварі, у п’ятницю ввечері постраждало семеро поліцейських.

Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

За його словами, інформація про вибух з’явилася о 17:14.

Згодом з’ясувалося, що він стався на території непрацюючого санаторію, де розташовувався один з батальйонів поліції, що прибув до Маріуполя для здійснення охорони стратегічно важливих об'єктів міста.

"На теперішній час семеро поліцейських отримали поранення різного ступеню важкості і знаходяться у лікарні", - написав Аброськін на Facebook.

Наразі на місці вибуху працюють вибухотехники та слідча група прокуратури області.

"Попередньо можна сказати, що стався несанкціонований вибух гранати гранатомету. На всі питання будуть відповіді після закінчення огляду місця події та висновків експерта", - зазначив керівник поліції.

Українська правда

Теми: Маріуполь поліція
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