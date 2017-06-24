Бойовики заборонили повідомляти ОБСЄ про жертви серед мирного населення

207 переглядів
Субота, 24 червня 2017, 01:19

У лікарні захопленої терористами Макіївки відмовилися надавати СММ ОБСЄ інформацію про кількість жертв серед мирного населення.

Про це повідомив заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає Ліга.net.

Медичний персонал в лікарні №1 в Макіївці відмовився надавати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ інформацію, яка допомогла б підтверджувати факти жертв серед цивільного населення, повідомив Хуг.

"У наших звітах ви можете знайти багато прикладів таких обмежень", - додав він.

За його словами, співробітники СММ ОБСЄ робили б більше, якби всі сторони дозволяли їм виконувати свої обов'язки.

Як повідомлялося, Хуг заявив, що СММ ОБСЄ минулого тижня, 12-18 червня, зіткнулася з двадцятьма випадками перешкоджання її діяльності з боку обох сторін конфлікту на Донбасі.

20 червня бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.

Теми: Донбас ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Євродепутати відвідали Авдіївку і КПВВ "Майорське" 24 червня 2017, 00:57
Сили АТО готові до "хлібного перемир'я" - спікер Міноборони 23 червня 2017, 22:59
Хуг: Число обстрілів на Донбасі знизилося, але поблизу Маріуполя зросло 23 червня 2017, 15:17
powered by lun.ua
Головні новини
Від вибуху у Маріуполі постраждали 7 поліцейських – Аброськін
ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви
Вдома у Гужви відбувається обшук. Підозру вже вручили
Мінфін подав апеляцію на рішення Лондонського суду по "боргу Януковича"
Усі новини
Фото

8 київських будинків у стилі конструктивізму

Real life

Як це працювати у школі, де уроки проходять в музеї, ІТ-компанії чи магазині