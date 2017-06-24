Чалий очікує візит в Україну трьох американських міністрів

Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон, міністр оборони Джеймс Меттіс і міністр енергетики Рік Перрі отримали запрошення відвідати Україну з візитами ближчим часом.

Про це розповів посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю Укрінформу.

"Президент (Петро Порошенко – ред.) запросив кількох міністрів приїхати в Україну. Очевидно, що офіційні анонси будуть оголошені пізніше, але я можу сказати, що цього року ми очікуємо міністра енергетики США, державного секретаря, міністра оборони попри його дуже складний графік", - зазначив посол.

За його словами, такі візити "безумовно дадуть можливість вийти на конкретні рішення". Зараз же відбувається робота щодо підготовки відповідних угод та рішень.

Як відомо, 20 червня Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.