Чалий очікує візит в Україну трьох американських міністрів

97 переглядів
Субота, 24 червня 2017, 01:54

Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон, міністр оборони Джеймс Меттіс і міністр енергетики Рік Перрі отримали запрошення відвідати Україну з візитами ближчим часом.

Про це  розповів  посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю Укрінформу.

"Президент (Петро Порошенко – ред.) запросив кількох міністрів приїхати в Україну. Очевидно, що офіційні анонси будуть оголошені пізніше, але я можу сказати, що цього року ми очікуємо міністра енергетики США, державного секретаря, міністра оборони попри його дуже складний графік", - зазначив посол.

За його словами, такі візити "безумовно дадуть можливість вийти на конкретні рішення". Зараз же відбувається робота щодо підготовки відповідних угод та рішень.

Як відомо, 20 червня Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Теми: Чалий США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Чалий розповів про підготовку зустрічі Порошенка з Трампом 21 січня 2017, 05:38
Чалий залишився задоволений спілкуванням із Трампом 21 січня 2017, 02:21
Чалий: Українці можуть вплинути на результати виборів у США 5 листопада 2016, 09:53
powered by lun.ua
Головні новини
Від вибуху у Маріуполі постраждали 7 поліцейських – Аброськін
ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви
Вдома у Гужви відбувається обшук. Підозру вже вручили
Мінфін подав апеляцію на рішення Лондонського суду по "боргу Януковича"
Усі новини
Фото

8 київських будинків у стилі конструктивізму

Real life

Як це працювати у школі, де уроки проходять в музеї, ІТ-компанії чи магазині