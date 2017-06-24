Держдума РФ ухвалила законопроект про заборону "сайтів-дзеркал"

53 перегляди
Субота, 24 червня 2017, 03:32

Державна дума Росії схвалила у третьому читанні законопроект про блокування так званих "дзеркал" – копій заблокованих або піратських сайтів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Законопроект запроваджує поняття "копії", під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування "дзеркала" зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники. Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти з видачі такі сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом РФ, йшлося про досудове блокування "сайтів-дзеркал". З фінальної версії цю норму виключили.

Як повідомлялося, депутати Держдуми ухвалили в першому читанні законопроект про заборону використання технологій обходу блокування сайтів - анонімайзерів і VPN-сервісів.

Теми: Росія ЗМІ свобода слова
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у вибори в Європі 24 червня 2017, 02:36
Держдума зробила крок до заборони обходу блокування сайтів 23 червня 2017, 20:59
Дуров відповів Роскомнадзору на можливе блокування Telegram в РФ 23 червня 2017, 19:57
powered by lun.ua
Головні новини
Від вибуху у Маріуполі постраждали 7 поліцейських – Аброськін
ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви
Вдома у Гужви відбувається обшук. Підозру вже вручили
Мінфін подав апеляцію на рішення Лондонського суду по "боргу Януковича"
Усі новини
БЖ.Їжа

Що скуштувати на червневій Вуличній їжі

Психіатрія

Чи настане кінець каральної психіатрії в Україні