Від Трампа вимагають офіційної відповіді щодо записів розмов з Комі

469 переглядів
Субота, 24 червня 2017, 05:25

Комітет з розвідки Палати представників вимагає офіційної відповіді від президента США Дональда Трампа на запит щодо записів розмов з директором ФБР Джеймсом Комі.

Про це пише Reuters.

Лідери комітету 9 червня надіслали окремий запит  раднику  Трампа Дону Мак-Гану з проханням надати будь-які записи зустрічей президента з Комі.

Записи, в тому числі аудіо, якщо вони існують, мали бути передані до 23 червня.

Однак, за день до кінця терміну, 22 червня, Трамп написав у twitter, що він не знав, чи велись записи розмов з Комі, але він не робив і не має записів.

Представник комітету республіканець Майк Конауей повідомив журналістам, що цей допис Трампа не є достатньою відповіддю, а його колега демократ Адам Шифф заявив, що відповідь має бути надана у письмовій формі.

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив на прес-конференції, що адміністрація дасть відповідь.

Як відомо, в ході свідчень у Сенаті під присягою 8 червня Комі неодноразово називав Трампа брехуном.  Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати "якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР і намагався вплинути на розслідування.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.. На питання, чи має він аудіозаписи, про які писав у твіттері після того, як звільнив Комі, Трамп сказав, що дасть відповідь найближчим часом.

Сам Комі висловив надію, що такі записи існують.

Як відомо, обидва комітети з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування втручання Росії у вибори в США.

Комі, який керував розслідуванням ФБР у справі контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, був звільнений з посади директора бюро 9 травня. Пізніше Міністерство юстиції США призначило спецпрокурором у цій справі Роберта Мюллера.

Як повідомлялося, Мюллер проводить допити представників розвідки в рамках розширеного розслідування стосовного можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Спецслужби США: Росія намагалася "хакнути" виборчі системи 21 штату 22 червня 2017, 03:27
Побачити Трампа: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США 21 червня 2017, 15:07
Американські ЗМІ визнали: візит Порошенка до Трампа був не лише для фото 21 червня 2017, 08:19
powered by lun.ua
Головні новини
Зі Львову вивезено 270 тонн сміття
Путін зібрався до Криму
Від вибуху у Маріуполі постраждали 7 поліцейських – Аброськін
ГПУ оприлюднила відео передачі грошей у справі Гужви
Усі новини
Вирватися з міста

Національні болота Черкащини

Освіта

МОН оновило програми для 5-9 класів: 11 змін з укрмови, історії та фізкультури