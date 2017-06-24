Київ. "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6

"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, які були введені раніше через систематичну несплату за послуги транспортування газу та накопичення боргів.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" від 24 червня.

"Наразі філія УМГ "Київтрансгаз" здійснила усі необхідні підготовчі роботи для відновлення транспортування природного газу для потреб ТЕЦ-6 у повному обсязі та очікує підтвердження від ПАТ "Київгаз" та споживача про готовність приймати природний газ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укртрансгаз" погодився поновити газопостачання, "хоча із 61 млн грн боргу за транспортування газу для виробництва електроенергії на даний момент до "Укртрансгазу" надійшло лише 20 млн грн.".

"Загальна заборгованість ПАТ "Київенерго" перед "Укртрансгазом" за послуги транспортування становить близько 330 млн грн", - заявили у "Нафтогазі".

Також зазначено, що 23 червня КМДА надіслала до "Укртрансгазу" листа, яким гарантувала контроль за виконанням "Київенерго" у термін до 30 червня своїх зобов’язань щодо погашення заборгованості перед "Укртрансгазом" у сумі 41 млн грн.

"Нафтогаз" підтримав зняття обмежень на транспортування газу до ТЕЦ "Київенерго", незважаючи на суттєві ризики неповернення заборгованості. Якщо зобов’язання "Київенерго" по виплаті заборгованості до 30 червня не будуть виконані, газопостачання до ТЕЦ Київенерго може бути знову обмежено", - заявили у компанії.

У "Нафтогазі" нагадали, що "Київенерго" заборгувало компанії близько 4,3 млрд грн за вже поставлений газ і є найбільшим боржником компанії.

Як відомо, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

У "Київенерго" заявили, що зазнають від такого відключення мільйонних збитків, а кияни можуть просидіти без гарячої води до жовтня.

19 червня Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води до кількох районів міста.

Міська влада сподівалася, що ТЕЦ №6 відновить повноцінну роботу до 25 червня. Днями на під’їздах будинків з’явились оголошення від керуючих компаній з повідомленням про початок відновлення гарячого водопостачання і з проханням до мешканців перевірити, чи закриті крани у їхніх квартирах.

Тоді у КМДА повідомили, що подачі гарячої води очікують у найближчі дні.

Українська правда