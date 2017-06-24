СБУ не знайшла фактів причетності бійців "Айдару" до створення терорганізації

Слідчі СБУ не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону "Айдар" кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 - "створення терористичної організації".

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 24 червня.

"СБУ завершила перевірку можливої причетності окремих військовослужбовців "Айдару" до створення терористичної організації. Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, під час розслідування було отримано дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону "Айдар" у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

"Ухвалено рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців "Айдару", - зазначили у Службі безпеки.

Українська правда