СБУ не знайшла фактів причетності бійців "Айдару" до створення терорганізації

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Субота, 24 червня 2017, 12:24

Слідчі СБУ не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення військовослужбовцями батальйону "Айдар" кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 - "створення терористичної організації". 

Про це йдеться у повідомленні СБУ від 24 червня. 

"СБУ завершила перевірку можливої причетності окремих військовослужбовців "Айдару" до створення терористичної організації.  Слідчі дії проведено на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва", - йдеться у повідомленні. 

За даними СБУ, під час розслідування було отримано дані щодо вчинення окремими колишніми та діючими військовослужбовцями батальйону "Айдар" у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування.

"Ухвалено рішення про передачу отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції ГУНП у Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців "Айдару", - зазначили у Службі безпеки. 

Українська правда 

Теми: тероризм СБУ
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