У п'ятницю найбільше стріляли на Луганському напрямку

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Субота, 24 червня 2017, 13:07

Минулої доби бойовики найчастіше використовували важке озброєння на Луганському напрямку.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в суботу.

За його словами, на цей напрямок також припала левова частка випадків порушення перемир'я. Всього тут зафіксовано 27 обстрілів, 14 з яких із важкого озброєння.

Сумарна кількість мін та снарядів, випущених бойовиками в бік сил ЗСУ на Луганському напрямку, перевищила позначку 200.

На Донецькому напрямку, навпаки, зафіксовано відносний спад бойової активності окупантів. Скажімо, поблизу Авдіївки застосовувалося виключно легке озброєння.

Всього на Донецькому напрямку за добу відбулося 8 ворожих збройних провокацій.

На Маріупольському напрямку – 13 збройних провокацій, у 4 випадках використовувалося важке озброєння.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак двоє військовослужбовців зазнали поранень", - підтвердив також Мотузяник.

Катерина Тищенко, УП

Теми: АТО
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