Поблизу Кримського встановили переправу через Сіверський Донець

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Субота, 24 червня 2017, 13:05

На одній з ділянок річки Сіверський Донець  поблизу н.п.Кримське встановлено тимчасову понтонну переправу підвищеної вантажопідйомності.

Про це 24 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані ОТУ "Луганськ".

"Сили АТО відреагували на численні звернення місцевої влади щодо вирішення проблемного питання транспортного сполучення в цьому районі. Місцеві мешканці мусили шукати об’їздні шляхи, що оминали певну частину асфальтованого шляхопроводу Бахмутської траси, яка контролюється проросійськими бойовиками", - йдеться у повідомленні.

 
 
фото - прес-центр штабу ато

Теми: Донбас АТО транспорт
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