ГПУ: прикордонники порушують права затриманих

Прокуратура виявила порушення працівниками Держприкордонслужби прав затриманих за адміністративні правопорушення, до відповідальності притягнуто майже 80 посадових осіб органів охорони держкордону.

Про це повідомляє в суботу прес-служба Генпрокуратури.

ГПУ організувала у всіх регіонах держави проведення перевірок додержання органами Державної прикордонної служби вимог законодавства при застосуванні примусових заходів впливу за адміністративні правопорушення.

Встановлено, що впродовж поточного року співробітниками органів Державної прикордонної служби до місць тимчасового тримання поміщено понад 300 осіб, здебільшого за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону.

"В межах проведених перевірок по всіх регіонах держави встановлено порушення прав людини при адміністративному затриманні, доставлянні осіб та застосуванні інших заходів примусу, що обмежують особисту свободу. Працівниками порушувалися права затриманих, які перебували у пунктах тимчасового тримання і спеціальних приміщеннях, щодо законності їх поміщення до спеціальних установ, додержання строків тримання, забезпечення належних умов, роз’яснення прав тощо", - повідомили в ГПУ.

Виявлено непоодинокі факти безпідставного затримання громадян України та іноземців, незаконного їх доставляння до органів охорони державного кордону і тримання без оформлення відповідних протоколів про затримання. На такі порушення реагували регіональні прокурори.

Крім того, органи охорони державного кордону Рівненської, Луганської та Чернівецької областей усупереч вимогам ст. 19 закону "Про Державну прикордонну службу України" своєчасно не інформують центри надання безоплатної вторинної правової допомоги про затримання осіб та їх відмову від послуг захисника.

"З метою поновлення конституційних прав громадян поточного року прокурорами внесено понад 30 документів прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто майже 80 посадових осіб органів охорони державного кордону", - повідомили в прокуратурі.

Там додали, що питання законності застосування до громадян примусових заходів, пов’язаних з обмеженням їхньої особистої свободи, перебувають на постійному контролі Генеральної прокуратури.

Українська правда